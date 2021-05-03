Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da dört gündür haber alınamayan kadın derenin kenarında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dört gündür haber alınamayan kadın bulundu.
Gerişburnu Mahallesi'ndeki evinden 30 Nisan'da komşusuna gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen Hatice Özkan'ı (47) bulamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Polis, AFAD, UMKE, AKUT ve bazı arama kurtarma dernekleri ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yapıldı.
Evin yakınındaki ağacın altında bulunan Özkan, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: AFAD
Son Haberler
- 16:07
- 16:00
- 16:03
- 16:00
- 15:58
Sıradaki Haber
Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 5 şüpheli cami avlusunda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz