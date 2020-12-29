İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, köylerde yaşayan internet erişimi olmayan ve canlı derse katılamayan öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muammer Gülmez ve Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Işıkver ile Karataş, Gümüşpınar, Kazanpınar ve Küpeli köylerine giderek öğrencileri evlerinde ziyaret edip kitap desteğinde bulunduklarını söyledi. Ziyarette velilerle durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Gül, "8. sınıf öğrencilerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan fasikülleri, lisede okuyan öğrencilere de yardımcı materyalleri hediye ettik." diye konuştu. Gül, desteklerini esirgemeyen Vali Salih Ayhan'a, Kaymakam Cengiz Nayman'a ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya teşekkür etti.