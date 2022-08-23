West Nile Eyaleti Polis Sözcüsü Josephine Angucia, yaptığı açıklamada, Arua bölgesinde sahte içki tüketen 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

İçkinin üretildiği fabrikanın Uganda Ulusal Standartlar Bürosunca onaylanmadığının altını çizen Angucia, içkinin üretildiği fabrika ve satılan barın kapatıldığını söyledi.

Angucia, içki numunelerinin test için gönderildiğini kaydederek, "Dört fabrika işçisini gözaltına aldık, onlar soruşturmada bize yardımcı oluyorlar" dedi.

İçkiden hayatını kaybedenlerin yaşlarının 43 ila 53 arası olduğu ifade edildi.

Sahte içki tüketiminin yaygın olduğu Uganda'da, 2010'da sahte içkiden 80 kişi yaşamını yitirmişti.