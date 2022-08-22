Kent merkezi Hürriyet Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden dört otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazaya karışan araçlarda, Mustafa Can ve yanındaki Aysel Can yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.