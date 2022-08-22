Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
Sinop’un Boyabat ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kent merkezi Hürriyet Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden dört otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazaya karışan araçlarda, Mustafa Can ve yanındaki Aysel Can yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Sinop
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