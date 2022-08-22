Trabzon'un Araklı ilçesinde Bayburt-Trabzon kara yolunun Tilkibeli mevkisinde hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Debisi az olan ve kayalıkla dolu derede ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.