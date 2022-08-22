Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da hafif ticari araç dereye düştü: 6 yaralı
[Fotograf: DHA]
Trabzon'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde Bayburt-Trabzon kara yolunun Tilkibeli mevkisinde hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Debisi az olan ve kayalıkla dolu derede ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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