Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de tarihi deri kitap ve kemer ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ve kemer ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığa yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümüne gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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