Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığa yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümüne gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.