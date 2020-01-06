Diyarbakır'da "Ufacık Eller Üşümesin" projesi kapsamında bir araya gelen öğrencilerin ördüğü atkı ve bereler, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Hacıyusuf köyündeki 120 öğrenciye hediye edildi.

Diyarbakır Ali Kuşçu Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Emel Akbuğa, kışın sert ve çetin geçtiği Ağrı'daki çocukların kışı sıcak geçirmeleri amacıyla "Ufacık Eller Üşümesin" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Ağrı'nın Hacıyusuf köyündeki kardeşlerine atkı ve bere örmeye başladı.

Öğrenciler, günlerce süren çalışmanın ardından ürettikleri el emeği göz nuru atkı ve bereleri, öğretmenleri vasıtasıyla Ağrı'ya gönderdi.

Tutak ilçesinde teslim alınan atkı ve bereler, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Hacıyusuf köyünde görevli öğretmenlerce öğrencilere dağıtıldı.

Atkı, bere ve kendilerine yazılan mektupları alıp büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, Diyarbakırlı öğrencilere teşekkür etti.

Türkçe öğretmeni Hatice Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan "Ufacık Eller Üşümesin" projesiyle gönderilen atkı ve bereler sayesinde köydeki çocukların sıcak bir kış geçireceklerini söyledi.

Ağrı'da kışların çok zorlu geçtiğini belirten Kılıç, "Diyarbakırlı öğrencilerin yaptığı atkı ve bereleri öğrencilerimize dağıttık. İnşallah öğrencilerimiz bu kış gününde üşümezler. Toplam 120 atkı ve bere örülmüş. Emel hoca ile öğrenciler bu atkı ve bereleri birlikte örmüşler." dedi.

Kılıç, söz konusu projeyle öğrencilerin yardımlaşma duygusunun geliştiğini ifade ederek "Bu bir yardımlaşma ve paylaşımdır. Çocuklar bunu çok güzel içselleştirdiler. Öğrenciler bu kış üşümeyecekler. Burada kışın hava şartları çok kötü. Çocuklar soğuk şartlarda okula gidip geliyorlar. Öğrencilerin hepsine atkı ve bere dağıttık, hiçbiri açıkta kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA