UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta?

Fenerahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te çekilecek.

Fenerbahçe'ye turu Valencia getirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Helsinki’ye konuk oldu. 1-0'ın rövanşında Bolt Arena'da rakbini 5-2 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kaldı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 11. 14. ile 52. dakikalarda Valencia, 90+2. dakikada genç oyuncusu Fatih Yiğit Şanlitürk ve 90+5. dakikada kendi kalesine Matti Peltola attı.

Helsinki'nin gollerini ise 27. dakikada Roope Riski ve 88. dakikada Riku Riski kaydetti.

Galatasaray evinde turladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Randers ile karşılaştı.

Türk Telekom Stadı’ndaki çalışmalar nedeniyle karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

Galatasaray'a turu getiren golleri 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Frederik Lauenborg kendi kalesine attı.