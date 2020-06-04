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Üçüncü yargı paketi TBMM Adalet Komisyonunda
[Fotoğraf: AA]
Üçüncü yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.
TBMM Adalet Komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.
Toplantıda dünkü görüşmelerinde 39 maddesinin kabul edildiği ikinci yargı paketini içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
Görüşmeler, teklif üzerindeki önergelerin müzakereleri ile devam ediyor.
Etiketler: yargı paketi tbmmSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 13:29
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