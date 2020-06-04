Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Balışeyh ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adem Şahin'in kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Kulaksız köyü yolunda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: yaralı sürücü trafik Kazası otomobilSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 12:41
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