Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ücretli öğretmen maaşı ne kadar 2022? Ücretli öğretmen saat başı ders ücreti ne kadar?
2022 ücretli öğretmen saat başı ders ücreti ne kadar oldu? İşte, ücretli öğretmen maaşı ve ders ücreti ayrıntıları…
Ücretli Öğretmen maaşı, Temmuz 2021'de artmıştı. Bu artışla birlikte öğretmenler ders başı net 21,46 TL ücret alıyordu. Haftada 30 saat derse giren öğretmenler ise ayda 2.575,2 TL ücret kazancına sahip oluyordu.
2022 yılıyla birlikte memurlara yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Böylelikle ders başı ücret 28,01 TL'ye yükseldi.
2022 yılında ücretli bir öğretmen haftada 30 saat derse girerse ayda 3.360,64 TL maaş alacak.
Etiketler: Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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