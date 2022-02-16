Uygulama aracılığıyla hesabınızı silme

Profilinize gidin, ardından sağ üst köşedeki "Ayarlar ve gizlilik" ekranını açması gereken üç çizgiye dokunun.

Hesabı yönet > Hesabı sil'e gidin.

Uygulama size TikTok'tan neden ayrıldığınızı soruyor ve sağ üst köşedeki düğmeyi kullanarak bir seçenek belirleyebilir veya soruyu atlamayı seçebilirsiniz.

Hesabınızı silmeden önce verilerinizi indirmek isteyip istemediğinizi soracak ve hesabınızı silmeye devam etmek için alttaki onaya dokunmanız gerekecek.

Fikrinizi değiştirirseniz hesabınızı yeniden etkinleştirmek için 30 gününüz olduğunu söyleyen ve hesabınızı sildikten sonra erişiminizi kaybedeceğiniz her şeyi (yayınladığınız videolara erişim dahil) açıklayan bir ekran gösterilecektir. ).

“Devam”a dokunmak sizi bir hesap doğrulama ekranına götürecektir. TikTok size standart bir hesabınız varsa girmeniz gereken bir kod gönderecek veya hesabınızı oluşturmak için kullandığınız hizmetle (Apple, Google vb.) oturum açmanızı isteyecektir.

Doğruladıktan sonra, “Hesabı sil” düğmesine dokunun ve hesabınızı silinmek üzere işaretlemek için son bir kez kararınızı onaylayın. Uygulama yenilenecek ve giriş ekranına geri döneceksiniz.

Hesabınızı web üzerinden silme

TikTok hesabınızı TikTok.com web sitesi üzerinden de silebilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra, sağ üst köşedeki profil resminizin üzerine gelin ve ardından Ayarlar'a tıklayın.

Henüz "Hesabı yönet" ekranında değilseniz, sol kenar çubuğundan seçin.

Daha sonra Hesap kontrolü altındaki “Sil” butonuna tıklayıp süreci takip edebilirsiniz.

Verilerinizi yedekleme

TikTok mobil uygulamasını kullanarak profilinize gidin > Ayarlar ve gizlilik > Gizlilik > Verilerinizi indirin.

Bir seçenek olarak “TXT”yi seçerseniz, insan tarafından okunabilir bir metin dosyası elde edersiniz. “JSON”u seçerseniz, Javascript gibi biçimlendirilmiş bir metin dosyası alırsınız, bu da onu bilgisayar programlarına beslemeyi kolaylaştırır.

Dosyanız oluşturulduktan sonra, Verileri indir sekmesindeki “Verilerinizi indirin” ekranında olacaktır. TikTok, verilerinizin indirilebilir hale gelmesinin birkaç gün sürebileceği konusunda uyarıyor, bu nedenle hesabınızı silmeden önce biraz beklemeniz tavsiye edilir.

Aldığınız dosya, profil bilgileriniz, video ve yorum geçmişiniz ve ayar bilgileriniz gibi verileri içerebilir ancak videolarınızı içermez. Bunları saklamak istiyorsanız, bunları manuel olarak indirmeniz gerekir.

Silinen bir hesabı kurtarma

Hesabınızı sildiğinizde TikTok'un da belirttiği gibi 30 gün içerisinde tekrar giriş yaparak işlemi durdurabilirsiniz. Bunu yaparsanız, hesabınızın devre dışı bırakılmasının beklemede olduğunu belirten bir mesaj alırsınız. “Yeniden Etkinleştir” düğmesine dokunmak, tekrar giriş yapmanızı ve silme işlemini iptal etmenizi sağlarken, “Çıkış” düğmesine dokunmak, silme işleminin devam etmesine izin verir.