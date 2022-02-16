EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

❗8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 7, 2022

EKPSS sonuçlarına nasıl bakılır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecektir.

EKPSS sonuçları, açıklandığında aşağıdaki link üzerinden sonuç sorgulama yapabilirsiniz…

EKPSS Sonuç Sorgulama Ekranı