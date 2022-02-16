Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

Üç tane olan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

[Cemre ne zaman düşer? 2022 ilk cemre ne zaman düşecek?]

Cemre düşmesi nedir?

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.