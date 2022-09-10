Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turşu bidonlarının içinden 308 uyuşturucu hap çıktı
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, otobüs yolcusunun turşu bidonları içine gizlediği 308 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bidonların sahibi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Ünye'de durduruldu.
Otobüste seyahat eden M.B.K'nin üst ve eşyalarında arama yapan ekipler, içinde turşu olan 5 litrelik 3 bidon içine saklanmış, uyuşturucu özelliği bulunan 308 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu
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