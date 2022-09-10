İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Ünye'de durduruldu.

Otobüste seyahat eden M.B.K'nin üst ve eşyalarında arama yapan ekipler, içinde turşu olan 5 litrelik 3 bidon içine saklanmış, uyuşturucu özelliği bulunan 308 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.