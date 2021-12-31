Bursa Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da yerli aşının şimdilik sadece bu hastanede uygulandığını bildirdi.

Daha önce hangi aşıyı olursa olsun isteyenlerin hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırabileceğini belirten Yavuzyılmaz, "Aşı yaptırmayıp yerli ve milli aşımızı bekleyenler vardı. Onlar da randevularını alarak yerli aşımızdan yaptırabilirler. İlk gün olmasına rağmen yerli aşıya olan ilgiden memnunuz." dedi.

Dördüncü doz aşısını TURKOVAC yaptıran 62 yaşındaki Kamil Yılmazgil ise hatırlatma dozu için yerli aşıyı beklediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC aşısı yaptıran kişilerden emekli polis memuru Kazım Selvi de salgının ortaya çıkmasının ardından dış ülkelerde üretilen aşılar yerine milli ve yerli imkanlarla insanlığın hizmetine sunulan TURKOVAC'ı beklediğini söyledi.

Selvi, "Milli aşımız faaliyete geçirildikten sonra randevu alarak hemen bugün aşımı oldum. İlk defa Kovid-19 aşısı oluyorum. Milli aşımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Diğer aşılar da mutlaka iyidir ama milli olmasından dolayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum." diye konuştu.