Türkiye'nin yerli otomobili Togg Van'da tanıtıldı

Valilik önündeki alana getirilen "Kula" rengindeki "65 VAN 65" plakalı Togg'un T10X modeline vatandaşlar ilgi gösterdi.

Togg'u yakından görmek için alana gelen vatandaşlar, tanıtılan aracı inceledi, fotoğraf çekti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Ozan Balcı, aracın tanıtıldığı alanda, Togg'un üretiminde emeği geçenlere teşekkür etti.





Türkiye adına yüz akı bir projeni hayata geçirildiğini belirten Balcı, "Ülkemizin medarı iftarı projelerinden biri olmuş. İnşallah daha nice nice Türkiye'mizin, Türk milletinin medarı iftarı projelerin başarılarını göreceğiz. Araç burada kalacak. Halkımız gelip görebilir. Togg'umuzun Türkiye'mize, milletimize, Van'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Sıraç Sezer ise "Togg'la gurur duyuyoruz. İnceledim, içini gördüm, gerçekten takdire şayan bir araç. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Her yönüyle mükemmel bir araç. Yapanların ellerine sağlık" dedi.