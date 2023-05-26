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Güncel
AA 26.05.2023 16:45

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da tanıtıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olan 19 TC 001 plakalı Togg, Boğazkale Belediyesi önüne getirildi.

Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin yerli otomobili daha sonra Hattuşa'nın girişine aslına uygun olarak kerpiçten inşa edilen 65 metre uzunluğundaki örnek Hitit surları önünde sergilendi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve MHP Çorum il Başkanı Agah Karapıçak, Hitit surları önünde Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra davetliler UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hattuşa Ören Yeri ve Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı'nı gezdi.

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