Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Türkiye'nin tatil yolu"nda sonbahar
[Fotoğraf: AA]
"Türkiye'nin Tatil Yolu" olarak nitelendirilen İstanbul-Antalya güzergahının Bilecik bölgesinde, sonbaharın gelişiyle kırmızı, sarı ve yeşilin çeşitli tonları kartpostallık manzaralar oluşturdu.
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan ve yoğunlukla tatilcilerin kullandığı D-650 kara yolunda, yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.
Günlük ortalama 22 bin aracın, Yüksek Hızlı Tren ve Ankara-İstanbul arası yük taşımacılığı yapan trenin geçtiği güzergahta sonbaharın renkleri güzel görüntüler oluştururken güzergahı kullanan sürücüler, doğa ile iç içe yolculuk yapıyor.
Sonbaharın yaşandığı renk cümbüşü, AA ekibince havadan görüntülendi.
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