Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, TMF'nin faaliyet takvimindeki şampiyonanın finali olan 6. ayak yarışlarının Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 29-30 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Baysan, Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışlarının herkesin takvimine girdiğine dikkat çekti.

Şampiyonanın 10 kategorideki final yarışlarına 102 yarışçının katılacağını aktaran Baysan, şöyle konuştu:

"Burada bunun devam etmesi için mutlaka seyirci, izleyici ve takdir görmesi lazım. Hafta sonu yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışlarına bütün Afyonkarahisarlıları ve çevre illerimiz Kütahya, Uşak ve Eskişehir'deki motor severleri, hız tutkunlarını davet ediyoruz. 6. ayak yarışlarımız çok keyifli ve hızlı geçecek."

"İlk 3'e giren sporcular Türkiye'yi temsil edecek"

Baysan, son yıllarda Türkiye'de motokros yarışlarında 50cc, 65cc ve 85cc kategorilerinde çok ciddi oranda artış yaşandığını, bunun Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP'nin meyveleri olduğunu vurguladı.

Yarışların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda festival havasında gerçekleşeceğini anlatan Baysan, "Afyonkarahisar'da sezonun son yarışını yapacağız. Ödüllerin sahipleri de burada belli olacak. İlk 3'e giren sporcularımız da Türkiye'yi Avrupa şampiyonalarında temsil edecek. Zaten yarışların en büyük amacı ve hayali de bu" dedi.