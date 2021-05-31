Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Yağış Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
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