Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu yolunun 38-41. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 49. kilometresinde Zeytinliova mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden tek şerit olarak sağlanıyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 46-49, Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 17-18, Of-Çaykara yolunun 10-26, Akşehir-Yunak yolunun 50-57, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Alanyurt Mahallesi kesiminde yol trafiğe kapatılacak. Burada ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Çekerek Çevre yolunun 17-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.