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Güncel
AA 14.09.2026 15:00

Türkiye'den KKTC'ye giden özel donanımlı gemi çalışmalara başladı

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden özel donanımlı "Optimus Prime" gemisi, KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili arama faaliyetleri için batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı.

Türkiye'den KKTC'ye giden özel donanımlı gemi çalışmalara başladı

Derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi "Optimus Prime", batık bölgesine ulaştı.

Türkiye'den giden özel donanımlı gemi, KKTC'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin batması sonrası kayıp 14 kişiyi arama çalışmalarına başladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, batık alanında "Optimus Prime" gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.

Yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlar

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Üstel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarının "24 saat esasına göre aralıksız" devam ettiğini söyledi.

Üstel, kayıplara ulaşmak için ellerindeki tüm imkanları kullandıklarını vurgulayarak, "Ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TCG Alemdar" ve "TCG Işın" gemilerinin son derece önemli görevler üstlendiğini kaydeden Üstel, özel donanımlı "Optimus Prime" gemisinin de batık alanında çalışmalarına başladığını belirterek, geminin, Türkiye’deki çok önemli deniz altı projelerinde görev üstlendiğini söyledi.

Türkiye'den KKTC'ye giden özel donanımlı gemi çalışmalara başladı

Yeni geminin önemli bir teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

"Çalışmalara dahil edilen gemi, son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip, dünyadaki sayılı gemilerden biri. Enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacak. Enkazın her bölümü büyük bir titizlikle incelenecek. Devletimiz bütün kurumlarıyla sahadadır. Türkiye ile tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde bütün imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz."

Üstel, denizden, havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların "sonuç alıncaya kadar aynı kararlılıkla" devam edeceğini vurguladı.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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