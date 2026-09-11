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Sciencealert 11.09.2026 10:27

2 bin derecenin üzerinde yeni bir buz türü keşfedildi

Su, yaşamın kaynağı olması kadar tuhaf fiziksel özellikleriyle de biliniyor. Ancak bilim insanları, Dünya'da bildiğimiz kuralların tamamen dışına çıkan, aşırı sıcaklık ve basınç altında var olan yepyeni bir buz formu keşfetti.

2 bin derecenin üzerinde yeni bir buz türü keşfedildi
[Arşiv]

Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu'ndan fizikçi Alexis Forestier liderliğindeki bir araştırma grubu, suyun moleküler yapısının olağanüstü koşullarda nasıl değiştiğini inceledi.

Su örnekleri, elmas uçlu presler yardımıyla Dünya atmosfer basıncının 2,3 milyon katına kadar sıkıştırıldı ve lazerlerle binlerce dereceye kadar ısıtıldı.

Normal şartlarda bu kadar yüksek sıcaklıklarda suyun gaz haline gelmesi veya hidrojen ile oksijen atomlarına ayrışması beklenirken, devasa basınç bu genleşmeyi engelledi.

Süperiyonik buzun gizemi

Elde edilen bu olağanüstü ortamda, ne tamamen katı ne de tamamen sıvı olan süperiyonik buz adı verilen tuhaf bir madde ortaya çıktı.

Bu yapıda oksijen atomları katı bir kristal kafes içinde sabit kalırken, hidrojen çekirdekleri sıvı benzeri bir akışkanlıkla bu kafesin içinde hareket ediyor.

Araştırmacılar, dar bir sinkrotron X-ışını demeti kullanarak kristal yapısındaki değişimleri incelediklerinde, daha önce sadece teorik olarak öngörülen heksagonal sıkı paketlenmiş, yani hcp yapısındaki buz formunu net bir şekilde gözlemlediler.

Gezegenlerin manyetik alanına ışık tutabilir

Uranüs ve Neptün gibi buz devi gezegenlerin iç kısımlarında bu tür aşırı koşulların hakim olduğu düşünülüyor.

Keşfedilen yeni hcp buzunun elektrik akımını iletme biçimi, bu gezegenlerin karmaşık ve alışılmadık manyetik alanlarının nasıl oluştuğuna dair mevcut modelleri değiştirebilir.

Bilim insanları suyun sınırlarını zorlamaya devam ederken, bu keşif evrenin derinliklerindeki gizemlerin çözülmesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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