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Güncel
İHA 06.09.2026 09:52

Bursa'da tırdan dökülen yakıt zincirleme kazaya neden oldu

Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, trafikte yoğunluk oluştu.

Bursa'da tırdan dökülen yakıt zincirleme kazaya neden oldu

Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde sürücüsü henüz belirlenemeyen tırdan yakıt dökülmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekti.

Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot sebebiyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybederek kaza yaptı. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, dron ile havadan görüntülendi.

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