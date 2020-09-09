Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 99 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, başta Bursa'nın Karacabey Ovası olmak üzere Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçaların 8 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,37 artış görüldü.

Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı.

Türkiye'den en fazla salça ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 8 ayına nazaran yüzde 9 gerilemesine rağmen 59 milyon 94 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Irak'a 8 ayda yapılan ihracat toplam dış satımın yüzde 63,35'ini oluşturdu.

İhracatta ikinci sırada yer alan Almanya'ya dış satımda yüzde 162 artış yaşandı. Almanya'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde yapılan 3 milyon 552 bin dolarlık ihracat, bu senenin aynı döneminde 9 milyon 315 bin dolar oldu.

Sektörün önemli pazarlarından Japonya'ya ihracat da yüzde 11,34 artışla 3 milyon 620 bin dolardan, 4 milyon 30 bin dolara yükseldi.

Suudi Arabistan'a yüzde 174, Hollanda'ya yüzde 328 artış

Yılın 8 ayında önemli ihracat artışı görülen ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 yükselişle 1 milyon 390 bin dolardan, 3 milyon 813 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 268 bin dolarlık ürün gönderilen Hollanda'ya yapılan dış satım ise yüzde 328 artarak 1 milyon 148 bin dolara ulaştı.

Bu arada, yılın 8 ayında ABD'ye 1 milyon 873 bin, İsveç'e 1 milyon 416 bin, Libya'ya 1 milyon 201 bin, Suriye'ye 1 milyon 25 bin dolarlık ihracata imza atıldı.