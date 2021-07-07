Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 118 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 679 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 743 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 615 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.