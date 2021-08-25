Günlük bazda dün 1 milyon 57 bin 814 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 656 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,8'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,4'lük payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 151 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 886 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.