Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi.
Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.
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