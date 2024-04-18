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Güncel
AA 18.04.2024 13:20

Türkiye Sigorta üretim performansını ilk çeyrekte de sürdürdü

Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 131 büyüyerek 28 milyar TL prim üretti.

Türkiye Sigorta üretim performansını ilk çeyrekte de sürdürdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Mart 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artırarak, 28.2 milyar liraya ulaştırdı.

2024'ün ilk çeyreğinde yangından nakliyata, havacılıktan mühendisliğe, sağlıktan finansal sigortalara kadar hem kurumsal hem de bireysel ürünlerde üretimlere imza atan Türkiye Sigorta, finansal büyümesini ilk çeyrekte de sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye Sigorta'nın ihtiyaca uygun olarak dizayn edilen kurumsal ve bireysel ürünleriyle liderliğini 2024'ün ilk çeyreğinde de devam ettirdiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda müşterilen sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalıştıklarını vurguladı.

"Etkin büyüme performansımızı devam ettiriyoruz"

Çakmak, müşterilerinin, iyi sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da güçlendirmek amacıyla sağlık alanında büyümeye ve güvence sunmaya devam ettiklerine, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2.7 milyar lira prim üretimine ulaştıklarına dikkati çekti.

Çakmak şöyle devam etti:

"Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Bu yaklaşımımızla hem toplumumuzun sigorta penetrasyonunun hem de şirketimizin müşteri derinliğinin artmasına olumlu katkı sağlıyoruz. Ayrıca, açık ara sektör lideri olduğumuz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda etkin büyüme performansımızı devam ettiriyoruz."

Türkiye Sigorta'nın 2024 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi yılın geri kalanında da bireysel ürünlerin yanında yangın, mühendislik, nakliyat, işyeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü sürdüreceğinin altını çizen Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılında, hem bireysel hem de ticari segmentteki gelişimimizi sürdürecek, yaygın ve müşteri odaklı satış ve hizmet ağımızı kullanarak sürdürülebilir karlı büyümemizi devam ettireceğiz. Gücünü adından alan ve hayatın her alanında sigortalılarının yanında olan bir şirket olarak, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz."

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