Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi.

25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.

Türkiye'deki 81 ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4ep — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2021

En fazla aşı İstanbul'da vuruldu

Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor.

[Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı ]

Fahrettin Koca duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bakan Koca, "Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu" demişti.

Çin'den ikinci parti aşı geldi

Bu sabah saatlerinde koronavirüs aşısının ikinci partisi Çin'den İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi.

Aşılar yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.