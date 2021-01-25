İçişleri Bakanlığı 1772 personel alacak... İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2021...
İçişleri Bakanlığına, 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 personel alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personela lım ilanı...
İçişleri Bakanlığı, son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımını yapacak.
Avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı
Bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.
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