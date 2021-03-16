Yakutiye Curling Salonu'nda Türk Milli Takımı Antrenörü Gökçe Ulugay ve Rus antrenör Anton Batugin yönetiminde devam eden kamp, 19 Mart'ta sonra erecek.

Antrenör Ulugay, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır yoğun kamp dönemi geçiremediklerini belirterek, "Rusya ile ortak yapılan antrenmanımız devam ediyor. Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Takımı şu an dünyanın en iyi takımı konumunda ve geçen yılın dünya şampiyonu." dedi.

Finlandiya'da 10 Nisan'da dünya şampiyonasının başlayacağını ifade eden Ulugay, bu şampiyonaya Rusya ile kamp ve eğitimler yaparak hazırlandıklarını aktardı.

Ulugay, ilk günlerde atış testleri yaptıkları kampın çok verimli geçtiğini anlatarak, "Sporcular ve ülke olarak Rusya ile ortak kamp yapmaktan çok memnunuz. Dünyanın en iyi takımını getirip bu sıkıntılı salgın döneminde antrenman yapmak çok kolay iş değil. Onlardan öğreneceklerimizi de öğreniyoruz. Buradaki en büyük amaç tecrübe kazanmak. Sporcularımız için de bu kamp çok faydalı oldu." diye konuştu.

"Türk Milli Takımı çok iyi"

Antrenör Batugin de Erzurum ve Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduklarını söyledi.

Kovid-19 döneminde ilk uluslararası organizasyonlarını Erzurum'da yaptıklarını dile getiren Batugin, "Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 1 yıldır faaliyetlere gidemiyorduk. Bu anlamda burada olmaktan çok memnunuz. Bu tarz organizasyonun yapılmasında emeği geçen antrenör Ulugay'a ve ilgililere teşekkür ediyoruz. Tekerlekli Sandalye Curling Türk Milli Takımı çok iyi bir takım, özellikle böyle iyi bir takımla antrenman yapmak bizler için de çok verimli." şeklinde konuştu

Kentteki spor tesislerini ve otelleri çok beğendiklerini aktaran Batugin, dünyanın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır tesisleri olan Erzurum'a kamp için yine geleceklerini sözlerine ekledi.