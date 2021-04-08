Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye geneli illere göre koronavirüs risk durumu haritası... İl il risk durumu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre yeni risk haritasını paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 il kırmızı oldu. Peki, hangi iller kırmızı? Çok yüksek riskli iller hangileri? 5 Nisan güncel koronavirüs risk haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından güncellenen risk haritasını paylaştı.
"Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" diyen Koca, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim. pic.twitter.com/jBnZGPNbwq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2021
Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Sıradaki Haber
Munzur Dağlarında dağ kayağı keyfi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz