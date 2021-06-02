Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi.

Valilik organizasyonunda yapılan yarışlar, Doğubayazıt Belediyesi önünde başlayarak tarihi İshak Paşa Sarayı bölgesinde tamamlandı.

Zorlu patika yollarda dereceye girmek için ter döken sporculardan 20 yaş altı kategorisindekiler 6 kilometre, büyükler kategorisindekiler ise 11 kilometrelik parkurlarda koştu.

Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışmaya, 21 ilden 116 sporcu katıldı.