Londra'da 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen BETT fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda 146 ülkeden yaklaşık bin şirket bir araya geldi.

Türk öğrenciler tarafından üretilen hidrolik kol, geri dönüşüm filamenti, solar panel ve çok sayıda farklı teknolojik ürün fuarın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı.

"Daha önceleri takip ediyorduk, şimdi kendi ürünlerimizi tanıtıyoruz"

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Eğitim" oturumunda konuştu.

Son iki yıldır bu fuara katıldıklarını belirten Yücel, "Daha önceleri gelişmeleri takip ediyorduk, ülkemize getirmeye çalışıyorduk. Artık kendi AR-GE departmanımızla, Teknopark’taki kendi öğretmenlerimiz ile geliştirdiğimiz Yapay Zeka Temelli Öğrenme Platformu’nu tanıtmaya başladık." dedi.

Uygulama hakkında bilgi veren Yücel, uygulamanın öğrencinin eksik olduğu konuları seçerek, öğrenciyi çalışması gereken noktalara yönlendirdiğini söyledi.

"Geliştirdiğimiz yenilikçi eğitim modellerimizi ve ürünlerimizi tanıtıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise ürünlerin öğrenciler ve öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla geliştirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bunları geliştiren öğrencilerimizi dünyanın farklı noktalarına götürüyoruz. Aynı zamanda dünyaya da bu ürünlerini tanıtmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizle beraber dünyaya bu ürünleri tanıtarak aslında kendi şirketlerini de dünyaya açmalarını sağlıyoruz."

Kaynak: İHA