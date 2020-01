Günyüzü Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen ve içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu bir tır, kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde törenle İdlib'e uğurlandı.

Dernek adına açıklama yapan Mehmet Dikme, Suriye'nin birçok bölgesinde 9 yıldır insani dram yaşandığını belirterek, halkın 3'te birinin yerinden ve yurdundan edildiğini söyledi.

Suriye'de insanlık dramının yaşandığını vurgulayan Dikme, yardımların teminin de emeği olanlara teşekkür etti.

Hayırsever Türk milletinin desteğinin devamını beklediklerini anlatan Dikme, şöyle konuştu:

"Son olarak İdlib hedef tahtasına oturtuldu. Rahmetin sembolü olan yağmur damlaları yerine, azabın, korkunun, ölümün ta kendisi olan bombalar yağdırılıyor. Kimi masumlar enkazın altında can verirken, kimileri de can havliyle yollara düştü. Çamur içerisinde kimileri derme çatma çadırlarda, kimileri naylon muşambalar da ve kimileri de zeytin ağaçlarının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Üzerinde oturacak hasırı, üzerine örtecek battaniyesi olmayan bu mazlumlara Türkiye haricinde yardım eden de yoktur. Ne yazık ki göç eden bu mazlumların çocukları donarak ölüyor. Açlıktan annelerin sütü kesiliyor. Yiyecek bir lokma kuru ekmek bulamıyorlar. İçecek suyu dahi bulamıyorlar. Daha geçen gün hepimizin yüreğini derinden yaralayan bir olay yansıdı medyaya. Ana babası bombardıman altında ölen küçük Erva da zeytin ağaçlarının altında donarak ölmüştü. Günyüzü Derneği olarak, yeniden Erva bebekler donmasın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Yeniden Aylan bebekler denizde boğulmasın, Yeniden Ümran bebekler enkaz altında kalmasın diye seferber olduk. Buradan tüm duyarlı insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bu mazlumların umudu sizsiniz. Onlar çaresiz, çare sizsiniz. Öyleyse elimizden gelen yardımları esirgemeyelim. Her çeşit nakdi ve aynı yardımda bulunalım. Onlar Muhacir, biz Ensar olalım."

Konuşmanın ardından yardım tırı İdlib'e uğurlandı.

Kaynak: AA