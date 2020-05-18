Hatay, Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımında bulunduklarını söyledi.

Ramazanın paylaşma ve birlik ayı olduğunu ifade eden Horoz, 16 mahallede belirlenen ailelere her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Evinde sıcak yemek pişmeyen ailelere destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Horoz, "Türk Kızılay Reyhanlı Şubesi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında her gün kapı kapı dolaşarak engelli, 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi 1750 aileye sıcak yemek ulaştırıyor." dedi.

Ailelere nakdi destekler de verildiğini aktaran Horoz, "Reyhanlı ilçemizin genelinde belirlediğimiz 378 kişiye 400'er lira, 500 kişiye 160 liralık nakdi yardımlar yapılmış, 80 çocuğumuza da 150'şer liralık bayram harçlığı verilmiştir." diye konuştu.

Horoz, ayrıca esnaf ve şehit ailelerine 2 bin maske ile 500 el dezenfektanı ulaştırıldığını sözlerine ekledi.