Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.
Muğla'da Çaltıözü Mahalesi'nde Mehmet Omaç'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 4 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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