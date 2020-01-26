Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'da 276 uzman ekip ile 67 aracını depremzedelerin ve bölgedeki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti.

Kızılay'ın psikososyal destek uzmanları ise bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailelere psikososyal destek veriyor. Afet alanında, otel lobisinde ve hanelerde ziyaretler gerçekleştiren uzmanlar, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili birimlere yönlendirmeleri sağlıyor. Vatandaşların kaygı düzeylerinin düşürülmesini hedefleyen uzmanlar, görüşülen afetzedelere psikolojik ilk yardım uyguluyor.

Afet öncesi, sırası ve sonrası hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönleri ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Uzmanlar, taziye evlerine ve depremden hasar gören kişilere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yürütülen çalışmalara iki yönlü destek sağladıklarını aktararak, "Bir yandan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları olan çadır, battaniye, ısıtıcı ve yemek yardımlarımızı yaparken diğer yandan depremin ruhsal yönden yıkıcı tarafını da bertaraf etmek için psikososyal destek hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aralarında psikolog, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları da olan, 28 uzman personelden oluşan psikososyal destek ekibimiz köy köy, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay ekipleri tarafından Elazığ ve Malatya’da kurulan mobil mutfaklarla yemek ihtiyacı karşılanırken soğuğun etkisini kırmak için ikram araçlarıyla da sıcak çorba, çay ve çeşitli gıda malzemeleri ikramı yapılıyor.