Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şube temsilcileri toplantısı için Edirne'ye geldi.

Kızılayın kan ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Kınık, Türk Kızılayın ülke genelindeki 1500 hastaneden gelen kan talebini karşıladığını söyledi.

Kınık, Türkiye genelinde kan sarfiyatının son dönemlerde arttığına dikkat çekerek, "Şu an hamdolsun asgari stok seviyesinin altında değiliz ancak şu anda sarfiyat yüksek. COVID-19 salgını nedeniyle bekleyen ameliyatların şu an yapılıyor olması kan talebini artırdı. Bu talep artışına bağlı olarak bizim de bağış noktasındaki faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Kan bankacılığı sisteminde 11 milyon bağışçı kayıtlı

Türkiye'de 300 farklı noktada kan bağışlarının alındığını, testlerin güvenli şekilde yapılıp hastanelere sevk edildiğini vurgulayan Kınık, düzenli kan bağışçısı oranını artırmak için çalıştıklarını anlattı.

Kerem Kınık, Kızılayın kan bankacılığı sisteminde 11 milyon bağışçının kayıtlı olduğunu söyledi.

Kınık, kanın sentetik olarak imal edilemeyen bir doku olduğunu ve kan ihtiyacı için bağışçılara gerek duyulduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kan nakli bir anlamda sıvı halde bir organ nakli. 18 ile 65 yaş arası sağlıklı erkekler yılda 4 kere, sağlıklı kadınlar yılda 3 kere kan bağışında bulunabilirler. Kan, sürekli yenilenen bir doku ve dolayısıyla kan vermek sağlığa zararlı değil. Hatta o yenilenmeyi tetiklediği için sağlık açısından da olumlu sonuçları var. Kaldı ki bir insanın hayata tutunmasına vesile olmak, her şeyin çok ötesinde bir manevi haz içeriyor. Kızılay olarak bu faaliyetlerimizi yürütürken bağışçılarımızın 365 gün azalmayan ilgisini bekliyoruz."