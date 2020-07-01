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Türk Kızılay, 4 milyon insana kurban eti
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay, 4 milyon insana kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütüleceği Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, Türk Kızılay Sütlüce Yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
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