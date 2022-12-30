Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 04:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki toplam 61 düzensiz göçmen kıyaya getirildi.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 04:22
- 04:04
- 03:41
- 03:21
- 02:44
Sıradaki Haber
Kuşadası açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz