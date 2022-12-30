Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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