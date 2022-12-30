Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 03:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Beldibi Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir kılıç ve uyuşturucuda kullanılan bazı aparatlar ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda A.M. ve F.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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