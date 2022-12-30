İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Beldibi Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir kılıç ve uyuşturucuda kullanılan bazı aparatlar ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda A.M. ve F.D. gözaltına alındı.