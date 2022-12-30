Yeşilyurt Mahallesi'nde İ.T'ye ait evden kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 120 bin lira ve yaklaşık 830 bin lira değerinde altın çalındı.

İ.T'nin ihbarı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Olayda kullanılan aracı tespit eden ekipler, Salihli'de 5 ikamete eş zamanlı düzenledikleri operasyonda O.A'yı yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, çalınan altınları kuyumcudan alarak İ.T'ye teslim etti.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.