Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Küçük Sanayi Sitesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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