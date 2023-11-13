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Güncel
İHA 13.11.2023 16:12

Turizmde yeni rota Ardahan

Ardahan’ın doğal, kültürel ve sosyal turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla, Ardahan Valiliği'nin daveti üzerine Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri 3 gün süren 'info gezisi' çerçevesinde kenti gezdi.

Turizmde yeni rota Ardahan

Ardahan’ın kültür, doğa ve kış turizmi potansiyelini Türkiye’nin önde gelen tur acentelerine daha iyi anlatabilmek için “Ardahan Tanıtım Gezisi” düzenledi.

Gezi dahilinde, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede öncülüğünde Çıldır Gölleri, Şeytan Kalesi, Ardahan şehir merkezi, Tarihi Ardahan Kalesi, kongre binası ve Yalnızçam Kayak Tesisi ziyaret edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Katılımcılar, Ardahan’ın kültürel ve doğal zenginliklerinin kültür turizmi alanında sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli bir çekim merkezi yapacak potansiyeli oluşturduğu görüşünde birleşti.

Ankara Ticaret Odası Turizm Seyahat Acenteleri Komite Başkanı Muhammet Sarıtaş, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir’in daveti üzerine Ardahan’da olduklarını söyledi. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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