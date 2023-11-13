Turizmde yeni rota Ardahan

Ardahan’ın kültür, doğa ve kış turizmi potansiyelini Türkiye’nin önde gelen tur acentelerine daha iyi anlatabilmek için “Ardahan Tanıtım Gezisi” düzenledi.

Gezi dahilinde, Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede öncülüğünde Çıldır Gölleri, Şeytan Kalesi, Ardahan şehir merkezi, Tarihi Ardahan Kalesi, kongre binası ve Yalnızçam Kayak Tesisi ziyaret edildi.

[Fotoğraf: AA]

Katılımcılar, Ardahan’ın kültürel ve doğal zenginliklerinin kültür turizmi alanında sadece Türkiye’de değil dünyada da önemli bir çekim merkezi yapacak potansiyeli oluşturduğu görüşünde birleşti.

Ankara Ticaret Odası Turizm Seyahat Acenteleri Komite Başkanı Muhammet Sarıtaş, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir’in daveti üzerine Ardahan’da olduklarını söyledi.