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Güncel
AA 22.06.2023 09:51

Turist rehberleri ve seyahat acenteleri Diyarbakır'ı gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetlerin turizm programlarına dahil edilmesi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması amacıyla bölgedeki turist rehberlerini kentte misafir etti.

Turist rehberleri ve seyahat acenteleri Diyarbakır'ı gezdi

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren turist rehberleri ve seyahat acentalarını Diyarbakır'da buluşturdu.

Program kapsamında turist rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcileri İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman ve 27 şehit sahabe kabirlerinin bulunduğu alan, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Kervansaray, Gazi Köşkü ve Diyarbakır Kent Müzesini gezdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Genel Sekreter Abdullah Çiftçi de kentte gelen turist rehberleri ve acenta temsilcileriyle bir araya geldi.

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