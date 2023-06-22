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Güncel
DHA 22.06.2023 09:40

Tekirdağ'da atlı jandarma timleri görevi başladı

Tekirdağ'da yazın gelmesiyle birlikte atlı jandarma timleri turistlerin yoğun olduğu bölgelerde göreve başladı.

Tekirdağ'da atlı jandarma timleri görevi başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan, Tekirdağ'a sahiller ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde görev yapmak üzere 3 atlı tim gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrindeki atlı timler, bugün Süleymanpaşa sahilinde göreve başladı. Tekirdağ'da ilk kez görev yapan atlı jandarmalar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Atları seven vatandaşlar,hatıra fotoğrafları çekti. Atlı jandarmalar, turizm bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla yaz ayları boyunca Süleymanpaşa, Kumbağ, Marmaraereğlisi Sultanköy ve Yeniçiftlik, Şarköy Mürefte ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda sahillerinde devriye görevi yürütecek.

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